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    Yeniasır TV Yaşam Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

    Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı

    Giriş Tarihi: 07.03.2021, 00:09

    Kısa sürede biten cep telefonu pilleri, bağımlıların adeta can damarlarını kesiyor. Merdivenaltı üretilen şarj aletleri ve kablolar yüzünden sık sık büyük sıkıntılar yaşanıyor. Son görüntüler Hatay'ın Antakya ilçesinden geldi. Cep telefonunu tamire getiren kişinin telefon bataryası bomba gibi patladı. Alev topuna dönen cep telefonu bataryasının patlama anı kameraya anbean yansıdı.

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