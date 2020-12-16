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    Ceren Özdemir cinayetinde flaş gelişme!

    Giriş Tarihi: 16.12.2020, 11:51

    Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Özgür Arduç'a verilen ağırlaştırılmış müebbet hapsin onanmasını istedi.

    Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir, 3 Aralık'ta Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin bulunduğu binaya girerken bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı olarak gözaltına alınan Özgür Arduç tutuklanmıştı.

    Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli Arduç hakkında Özdemir'i öldürmesi sebebiyle "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de iki kez "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde iki kamu davası açılmıştı.

    Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın 23 Aralık 2019 tarihinde yapılan ilk duruşmasında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hakim karşısına çıkan Ceren Özdemir cinayetinin sanığı Özgür Arduç, ifadesi sırasında akıl hastası olduğunu beyan etmesi üzerine akıl sağlığının tespitine karar verilmişti.

    Sanık Arduç, akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için tutuklu bulunduğu Van Yüksek Güvenlikli Cezaevinden 24 Aralık 2019'da cezaevi aracıyla Elazığ Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine sevk edilmişti.

    Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde yapılan kontrolünde cezai ehliyetinin tam olduğu tespit edilen sanık Arduç, daha sonra tutuklu bulunduğu Van'daki cezaevine gönderilmişti.

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