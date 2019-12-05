Ordu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ceren Özdemir'in katıl zanlısı Özgür A. (35) polis tarafından saklandığı evde yakalandıktan sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü anlara ilişkin görüntüler de ortaya cıktı. Çevredekiler zanlıyı linç etmeye kalkıştı.
Ceren Özdemir'in katili nasıl yakalandı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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