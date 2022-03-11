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    Cesedi babasının mezarı başında bulundu! Doğum günü ölüm günü oldu

    Giriş Tarihi: 11.03.2022, 16:59

    Denizli'de yaşayan inşaat işçisi Ramazan Kılıç'tan dünden beri haber alınamıyordu. Kılıç'ın cesedi babasının mezarı başında silahla vurulmuş şekilde bulundu. Ekipler inceleme yaparken mezarlığa gelen yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

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    Denizli'de dünden beri kendisinden haber alınamayan inşaat işçisi, 16 yıl önce kaybettiği babasının mezarı başında ölü olarak bulundu. Son nefesini doğum gününde babasının mezarı başında veren işçi yakınlarının gözyaşları yürekleri dağladı.

    Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dünden beri kendisinden haber alınmayan inşaat işçisi Ramazan Kılıç (48), Asri Mezarlık'ta görevliler tarafından 16 yıl önce kaybettiği babasının mezarının yanında hareketsiz yatarken bulundu. Görevlilerin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, başından tabancayla vurulmuş olan Kılıç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Olay yeri inceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar esnasında mezarlığa gelen Kılıç'ın yakınları, fenalık geçirdi. Güçlükle sakinleştirilen aile yakınlarının ağıtları yürekleri dağlarken, Kılıç'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.



    11 Mart 1974 tarihinde dünyaya gelen Ramazan Kılıç'ın doğum gününde, 2006 yılında kaybettiği babasının mezarı başında ölü olarak bulunması, yakınlarının yaşadığı acıyı daha da arttırdı. Evi de mezarlığın yakınında olan ve dünden bu yana her yerde aranan Ramazan Kılıç'ın en son görüştüğü yakınlarına ruhunun daraldığını ve bunalıma girdiğini söylediği iddia edildi. Ramazan Kılıç'ın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiğinin ise yapılacak otopsi sonrası ortaya çıkacağı öğrenildi.

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