İzmir Alaçatı'da bir eğlence kulübü önünde yaşanan kavga sonrası 33 yaşındaki Alpay Kalyon hayatını kaybetmişti. Dehşete düşüren olay ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kalyon'u kalbinden bıçaklandığı işletmenin mesul müdürü Muhlis Aktürk'ün olay yerini gösterir kamera kayıtlarını sildiği tespit edildi.
Çeşme Alaçatı'daki cinayette kan donduran detay: Alpay Kalyon'u öldürdükten sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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