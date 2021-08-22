İzmir'in Çeşme ilçesinde, bir gece kulübünün önünde çıkan ve 33 yaşındaki Alpay Kalyon'un bıçaklanarak yaşamını yitirdiği kavganın çevredeki bir kişi tarafından çekilen cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde vale olduğu öğrenilen O.D.'nin çıkan tartışmanın ardından yan taraftaki başka bir gece kulübünden bıçak alıp, Kalyon'a vurması yer alıyor.
Çeşme'de 1 kişinin öldüğü bıçaklı saldırı kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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