Çeşme'de fırtına nedeniyle yan yatan tekne karaya vurdu

Meteorolojinin uyarısı sonrası İzmir genelinde fırtına etkili oluyor. Çeşme'de de fırtınanın şiddeti zaman zaman 70 kilometreyi aştı. Gece saatlerinden itibaren etkili olan fırtına nedeniyle Ilıca Mahallesi'nde de bir tekne yan yattı. Tekne yan yatmasıyla beraber karaya çarparak hasar aldı. Dalgaların etkisiyle yan yatan ve karaya çarpan teknenin direği de, sahildeki aydınlatma direğinin lambası kırdı. Öte yandan, kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı teknelerinde birbirine çarptığı öğrenildi.