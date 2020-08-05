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    Yeniasır TV Yaşam Çeşme'de flaş gelişme! Kaymakamın görev yeri değişti

    Çeşme'de flaş gelişme! Kaymakamın görev yeri değişti

    Giriş Tarihi: 05.08.2020, 12:17

    İzmir Çeşme'de koronavirüs tedbirlerinin yeterince alınmaması, beachlerde koronavirüs tedbirlerine uyulmaması, sosyal mesafe ihlalleri nedeniyle Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara görevden alındı.

    Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara'nın görev yeri değiştirildi.

    Alınan bilgiye göre, Kaymakam Kara, İçişleri Bakanlığı kararıyla Manisa Vali Yardımcılığına getirildi.

    Çeşme Kaymakamlığına ise İzmir Vali Yardımcısı Ünal Çakıcı atandı.

    Çeşme'de fahiş fiyat uygulamaları ile sahillerde koronavirüs tedbirlerinin yeterince uygulanmadığına ilişkin görüntülerin, Kara'nın görev yerinin değiştirilmesinde etkili olduğu öne sürüldü.

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