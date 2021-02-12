İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum faciasında 16 vatandaş yaralanırken, çok sayıda ev, araç ve teknede hasar meydana geldi. Yaşanan felaket güvenlik kameraları tarafından da görüntülendi.Çeşme ilçesi Alaçatı açıklarında meydana gelen hortum sebebiyle bir çok evin çatısı uçarken, çok sayıda otomobil hasar gördü. Ayrıca hortum sebebiyle Alaçatı Port Limanı'nda bulunan bazı tekneler alabora olurken, yıkılan damların altında kalan çok sayıda küçükbaş hayvan da telef oldu.
Çeşme'de hortumun gelişi kamerada! Ortalık savaş alanına döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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