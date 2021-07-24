Ege Bölgesi'nde turizmciler çifte bayram yapıyor. 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde otellerde doluluk yüzde 100'e ulaştı. Yer bulamayan tatilciler bayram sonrasına rezervasyon yaptırdı. Tatilcilerin en gözde yerlerinden Çeşme'de nüfus 46 binden 1 milyonun üzerine çıktı, ilçeye 500 binden fazla araç girişi yaptı. Son durumu A Haber Muhabiri Gamze Elçi paylaştı.
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