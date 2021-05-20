İzmir'de bir çevre katliamı daha yaşanıyor. İzmir'in Çeşme ilçesindeki doğal sit alanı Ovacık moloz yığınları ile dolmuş vaziyette. Çeşme Belediyesi'ne ait çeşitli araçlar bölgeye gelerek molozları bırakıyor. A Haber'den Gamze Elçi bölgeden detayları aktardı.
Çeşme'de sit alanı çöplüğe döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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