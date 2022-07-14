  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Çeşme'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

    Çeşme'de yanan ormanlık alan havadan görüntülendi

    Giriş Tarihi: 14.07.2022, 12:10

    İzmir Çeşme'deki yangın geniş bir alanda etkili oldu. Alevlerin kontrol altına aldındığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının etkilediği bölge havadan görüntülendi.

    Önce evde ne varsa topladılar sonra ev sahibine yalvardılar!
    Önce evde ne varsa topladılar sonra ev sahibine yalvardılar!
    Bergama’da orman yangını! İzmir-Çanakkale yolu trafiğe kapandı
    Bergama'da orman yangını! İzmir-Çanakkale yolu trafiğe kapandı
    Balıkesir kumsallarında şok görüntü: Görenler dehşete düştü!
    Balıkesir kumsallarında şok görüntü: Görenler dehşete düştü!
    Datça yangınında ikinci gün! Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı
    Datça yangınında ikinci gün! Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı
    İzmir Çeşme’de makilik alanda yangın! Alevler elektrik santrallerine ilerliyor
    İzmir Çeşme'de makilik alanda yangın! Alevler elektrik santrallerine ilerliyor
    Datça’da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
    Datça'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine ulaştı
    Son dakika: İzmir’de makilik alanda yangın
    Son dakika: İzmir'de makilik alanda yangın
    Datça’da orman yangını! Tahliye çalışmaları başladı
    Datça'da orman yangını! Tahliye çalışmaları başladı
    Datça’da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
    Datça'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale
    Ortalık savaş alanına dönmüştü! İzmir’deki dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı
    Ortalık savaş alanına dönmüştü! İzmir'deki dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıktı
    Denizli’de pompalı vahşet: Eşi ve sevgilisini öldürdü
    Denizli'de pompalı vahşet: Eşi ve sevgilisini öldürdü
    İzmir’de ekiplerden operasyon! 143 kaçak göçmen yakalandı
    İzmir'de ekiplerden operasyon! 143 kaçak göçmen yakalandı
    Afyon’da dehşete düşüren olay! Otomobil sürüye daldı hamile koyunun karnındaki kuzu dışarı fırladı
    Afyon'da dehşete düşüren olay! Otomobil sürüye daldı hamile koyunun karnındaki kuzu dışarı fırladı
    VİDEO DEVAM EDİYOR
    İzmir Çeşme'de Karaköy ve Ovacık mevkiilerinde dün çıkan yangınlar sabah saatlerinde kontrol altına alındı.

    İzmir'in Çeşme ilçesi Karaköy mevkiinde dün 13.20 sıralarında çıkan yangının ardından Ovacık mevkiinde de 18.05 sıralarında yangın çıkmıştı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri Karaköy yangınına 9, Ovacık yangınına ise 2 dakikada müdahale etmeye başladı. Ovacık bölgesindeki yangının iki yazlık siteye yakın olması sebebiyle vatandaşlar tedbiren evlerini boşalttı, tehlike bitince ikametlerine geri dönebilecekleri söylendi. Yangınlar, sabahın ilk ışıklarında kısmen kontrol altına alınırken, kısa bir süre sonra da tamamen kontrol altına alındı. İki yangında toplamda 120 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Yangınlarda 4 uçak, 6 helikopter, 1 komuta helikopteri, 1 yangın komuta aracı, 55 arazöz, 8 dozer, 6 yer ekibi, 324 işçi, 38 teknik eleman görev aldı.

    Boşaltılan sitelerin birinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Şahin Yılmaz, "Sabahtan beri görevdeydim. Saat 18 civarında alevler çıktı. Helikopter müdahale ettiğinde yangının yüzde 85'i sönmüştü ama sonra yeniden alev aldı. Siteler tehlikeden dolayı boşaltıldı. Biz sitedeki kulübemizi bırakmadık. Yangını söndürme çalışmalarına destekte bulunduk. 'Ölene kadar bu ateşi döndüreceğiz' dedim. Sabaha kadar uyumadık" dedi.

    Ovacık bölgesinde yanan alan, havadan görüntülendi. Yeşilin yerini siyaha bıraktığı alanda duyarsız vatandaşların gelişi güzel doğaya bıraktığı cam şişeler ise dikkat çekti.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Önce evde ne varsa topladılar sonra ev sahibine yalvardılar!
    Önce evde ne varsa topladılar sonra ev sahibine yalvardılar!
    Bergama’da orman yangını! İzmir-Çanakkale yolu trafiğe kapandı
    Bergama'da orman yangını! İzmir-Çanakkale yolu trafiğe kapandı
    Balıkesir kumsallarında şok görüntü: Görenler dehşete düştü!
    Balıkesir kumsallarında şok görüntü: Görenler dehşete düştü!
    Datça yangınında ikinci gün! Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı
    Datça yangınında ikinci gün! Sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahale yeniden başladı
    İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı
    İzmir-Çeşme otoyolu trafiğe kapandı
    İzmir Çeşme’de makilik alanda yangın! Alevler elektrik santrallerine ilerliyor
    İzmir Çeşme'de makilik alanda yangın! Alevler elektrik santrallerine ilerliyor