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    Yeniasır TV Yaşam Çeşme'deki dehşette müebbet istemi! Ölüm anı kamerada

    Çeşme'deki dehşette müebbet istemi! Ölüm anı kamerada

    Giriş Tarihi: 04.10.2022, 12:05

    İzmir'in Çeşme ilçesinde, gece kulübü önünde darbedilen kadına yardım etmek isteyen Alpay Kalyon'un bıçaklanarak öldürüldüğü olayla ilgili sanıklar için istenen cezalar belli oldu. İddianame, Faruk Baştosun (29) ve Maşallah Türkmen (32) hakkında 'kasten öldürme'den müebbet, O.C.O. için ise 'suçluyu kayırma'dan 5 yıla kadar hapis talep edildi.

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    Çeşme'deki korkunç olay, geçen yıl 21 Ağustos gecesi, Alaçatı ilçesi Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta meydana geldi. Alpay Kalyon, eşi ve 1'i kadın 2 arkadaşı ile gece kulübüne gitti. Bir ara dışarı çıkan Kalyon ve yanındaki erkek arkadaşı, bir kadının darbedildiğini görüp müdahale etti. Bu sırada yandaki diğer gece kulübünün çalışanları F.B., O.G. ve M.T., 'Burada kavga edemezsiniz' diyerek olaya dahil oldu. Çıkan kavgada Kalyon, göğsünden bıçaklandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kalyon, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayet anı, cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında 7 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen C.Ü., O.S., O.G., M.A. ve O.C.O. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Maşallah Türkmen ve Faruk Baştosun ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    İSTENEN CEZALAR BELLİ OLDU
    Soruşturma tamamlandı ve iddianame hazırlandı. İddianame; kavganın ardından Faruk Baştosun'un, Alpay Kalyon'un arkadaşı olan Y.L.'ye tabureyle vurduğu, bunun üzerine Kalyon ile Maşallah Türkmen arasında arbede çıktığı belirtildi. Kavga sürerken Faruk Baştosun'un, mekanın içinden bıçakla çıkarak Kalyon'a sapladığı da kaydedildi. Türkmen ve Baştosun'un olaydan sonra kaçtıkları, O.C.O.'nun da ikiliye yardım ettiği belirtildi. Alınan beyanlar ve toplanan deliller ışığında savcı, Faruk Baştosun hakkında 'kasten öldürme' ve 'basit yaralama' suçlarından müebbet hapis ve 1 yıla kadar hapis cezası, Maşallah Türkmen için 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis ve O.C.O. hakkında 'suçluyu kayırma'dan 5 yıla kadar hapis cezası isteminde bulundu.

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