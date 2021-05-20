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    Çeşme'deki tarihi hamam kaderine terk edildi

    Giriş Tarihi: 20.05.2021, 13:17

    Turizmin göz bebeği olan İzmir'in Çeşme ilçesindeki tarihi hamam adeta kaderine terk edilmiş durumda. Bir milli servet olan hamamdan gelen görüntülerde yerlerde çöpler olduğu ve her tarafın bakımsız olduğu görülüyor. Harabe durumda olan tarihi hamamın restore edilmesi bekleniyor. Detayları A Haber'den Gamze Elçi aktardı.

    İzmir Çeşme'de çevre katliamı!

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