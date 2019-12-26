 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması

Giriş Tarihi: 26.12.2019, 17:11

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul konusunda açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, "Kanal İstanbul'a ilişkin ÇED süreci, Türkiye'nin en geniş katılımlı, en şeffaf süreçlerinden biri olmuştur." dedi. Bakan Kurum ayrıca, "Kanal İstanbul projesi için hazırlanan ÇED raporunun yeterli olduğunu, önlemlerin alındığının ve son şeklinin ÇED raporuna verilmesi konusu yer almaktadır. İBB de toplantıya katılmış, imza atmıştır." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum'dan Kanal İstanbul açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'de, asistan doktor kendini astı
İzmir'de, asistan doktor kendini astı
Altyapısı çöken İzmir'i su bastı
Altyapısı çöken İzmir'i su bastı
İzmir'de kuyumcuyu soyup 2 kişiyi yaralamışlardı, yakalandılar
İzmir'de kuyumcuyu soyup 2 kişiyi yaralamışlardı, yakalandılar
Heyecan dorukta! Yerli otomobilden bir görüntü daha geldi
Heyecan dorukta! Yerli otomobilden bir görüntü daha geldi
Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti
Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti
Başkan Erdoğan'dan Libya açıklaması!
Başkan Erdoğan'dan Libya açıklaması!
İzmir'de, asistan doktor kendini astı
İzmir'de, asistan doktor kendini astı
Altyapısı çöken İzmir'i su bastı
Altyapısı çöken İzmir'i su bastı
İzmir'de kuyumcuyu soyup 2 kişiyi yaralamışlardı, yakalandılar
İzmir'de kuyumcuyu soyup 2 kişiyi yaralamışlardı, yakalandılar
Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti
Yılın son Güneş tutulması gerçekleşti
Kütahya'da görenleri hayrete düşüren olay! İnek çift başlı buzağı doğurdu
Kütahya'da görenleri hayrete düşüren olay! İnek çift başlı buzağı doğurdu
Aydın Kuşadası'nda hortum kamerada! İşte o anlar...
Aydın Kuşadası'nda hortum kamerada! İşte o anlar...