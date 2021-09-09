CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve oğlundan skandal! Polislerin üzerine araç sürdü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/chp-balikesir-milletvekili-fikret-sahin-ve-oglundan-skandal-polislerin-uzerine-arac-surdu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP Balıkesir Milletcekili Fikret Şahin'in skandallarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı binasına zorla fotoğrafını astıran, Suriye konferansında konuşma yapmamasına rağmen konuşma yapmış gibi fotoğraf çektiren Şahin, bu kez ailesiyle birlikte Şişli'de polis çevirmesine takıldı. Şahin'in oğlu Ege Şahin, sürücüsü olduğu aracı polislerin üzerine sürerek polislerle tartıştı.