  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve oğlundan skandal! Polislerin üzerine araç sürdü

    CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve oğlundan skandal! Polislerin üzerine araç sürdü

    Giriş Tarihi: 09.09.2021, 14:58

    CHP Balıkesir Milletcekili Fikret Şahin'in skandallarına bir yenisi daha eklendi. Daha önce CHP Burhaniye İlçe Başkanlığı binasına zorla fotoğrafını astıran, Suriye konferansında konuşma yapmamasına rağmen konuşma yapmış gibi fotoğraf çektiren Şahin, bu kez ailesiyle birlikte Şişli'de polis çevirmesine takıldı. Şahin'in oğlu Ege Şahin, sürücüsü olduğu aracı polislerin üzerine sürerek polislerle tartıştı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin ve oğlundan skandal! Polislerin üzerine araç sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de Adalar Denizi sempozyumu! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar
    İzmir'de Adalar Denizi sempozyumu! Başkan Erdoğan'dan önemli mesajlar
    İzmir’de 9 Eylül coşkusu!
    İzmir'de 9 Eylül coşkusu!
    Kurtuluşun simgesi 9 Eylül!
    Kurtuluşun simgesi 9 Eylül!
    İzmir’de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    İzmir'de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    Doğanlar Apartmanı davası sanıkları hakim karşısında
    Doğanlar Apartmanı davası sanıkları hakim karşısında
    MSB’den 9 Eylül paylaşımı
    MSB’den 9 Eylül paylaşımı
    İzmir’de 9 Eylül coşkusu!
    İzmir'de 9 Eylül coşkusu!
    Kurtuluşun simgesi 9 Eylül!
    Kurtuluşun simgesi 9 Eylül!
    İzmir’de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    İzmir'de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    Doğanlar Apartmanı davası sanıkları hakim karşısında
    İzmir'deki depremde 15 kişiye mezar olmuştu! Doğanlar Apartmanı davası sanıkları hakim karşısında
    MSB’den 9 Eylül paylaşımı
    MSB’den 9 Eylül paylaşımı
    İzmir’de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş
    İzmir'de 9 Eylül coşkusu! Dev bayrakla dev yürüyüş