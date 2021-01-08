HDP barajı aştığında pilav dağıtmasıyla tanınan CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Millet İttifakı ile ilgili şok açıklamalarda bulundu. Belediye Meclisi'nde İyi Partili Meclis Üyesi Burak Kunt ile tartışan Ülgür Gökhan, "İyi Parti'nin varlığı CHP sayesindedir" deyince ortalık karıştı.
CHP'li Başkan'dan çok konuşulacak sözler: İYİ Parti'nin varlığı bizim sayemizdedir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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