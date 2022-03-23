CHP'li Çeşme Belediyesi sit alanına moloz döktü! Ormanlık alanda 'asbest' tehlikesi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/chpli-cesme-belediyesi-sit-alanina-moloz-doktu-ormanlik-alanda-asbest-tehlikesi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Çeşme ilçesinde sit alanı olarak belirlenen ormanlık bölgeye CHP'li belediye ekipleri tarafından moloz döküldü. Turizmin göz bebeği olan Çeşme Alaçatı yolu üzeri çöp ve molozlarda dolmuş durumda. Vatandaş isyan etme noktasına gelirken Çeşme Belediyesi, ilçenin tüm çöplerini ormanlık sit alanına dökmeye devam ediyor. Bölgede zaman zaman İzmir Büyükşehir Belesiyesi'nin araçlarının da olduğu belirtilirken bölgedeki yangın riski çevre halkını tedirgin ediyor. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.