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    CHP'li Foça Belediyesi'nde arazi tartışması! Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yakın çevresine peşkeş çekti

    Giriş Tarihi: 28.11.2020, 17:29

    Kamuya ait alanın Foça Belediye Başkanın yakınlarının kullanımına verildiği iddiaları ilçeyi ayağa kaldırdı. İddialara göre tapusu belediyeye ait 350 m2’lik alanı Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz kendisine yakın isimlere peşkeş çekti. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.

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