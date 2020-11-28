Kamuya ait alanın Foça Belediye Başkanın yakınlarının kullanımına verildiği iddiaları ilçeyi ayağa kaldırdı. İddialara göre tapusu belediyeye ait 350 m2’lik alanı Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz kendisine yakın isimlere peşkeş çekti. Gelişmeleri A Haber Muhabiri Gamze Elçi aktardı.
CHP'li Foça Belediyesi'nde arazi tartışması! Belediye Başkanı Fatih Gürbüz yakın çevresine peşkeş çekti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.