CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'den bir skandal daha! Tunç Soyer'e '90 dakika' tepkisi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/chpli-izmir-buyuksehir-belediyesiden-bir-skandal-daha-tunc-soyere-90-dakika-tepkisi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi skandal bir karara daha imza attı. Üst üste zam yapan belediyeden ulaştırma ile ilgili yeni bir karar alındı. Plan, Bütçe ve Tüketici Komisyonu'na gönderilen önergede 90 dakikalık ücretsiz aktarmanın kaldırılması ve ilk iki aktarma için 50'şer kuruş alınması önerildi. İzmirliler ise duruma tepki gösterdi.

İzmir'de toplu taşıma araçlarında 90 dakika boyunca ücretsiz aktarma yapılıyordu. Zamlar ile sık sık gündeme gelen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez toplu taşımadaki ücretsiz aktarma için harekete geçti. Plan, Bütçe ve Tüketici Komisyonu'na gönderilen önergede 90 dakikalık ücretsiz aktarmanın kaldırılması ve ilk iki aktarma için 50'şer kuruş alınması önerildi. Tepkileri azaltmak için ise 3.56 TL olan tam bilet ücreti 3.46'ya düşürülmek istendi.

İZMİRLİLER TUNÇ SOYER VE BELEDİYEYİ TOPA TUTTU

Önerge sosyal medyada hızla yayıldı. Aktarmasız seyahat etmenin pek de mümkün olmadığı illerden biri olan İzmir'de vatandaş Tunç Soyer ve yönetimini topa tuttu.

90 DAKİKAMA DOKUNMA ETİKETİ TT OLDU

İzmirli vatandaşların isyanı öylesine büyüdü ki, #90DakikamaDokunma etiketi çok kısa sürede binlerce mesajla gündemin zirvesine oturdu. Vatandaşların en büyük isyanı ise İzmir'de bir noktadan diğer noktaya birçok aktarma yaparak gitmek oldu. Aktarmasız olarak birçok ilçeye ulaşmak mümkün değil.