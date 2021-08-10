CHP'li İzmir İl Başkanı Deniz Yücel haddini aştı! İslam'a saldırdı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/chpli-izmir-il-baskani-deniz-yucel-haddini-asti-islama-saldirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in, "Kubilay’ın başını keserek şehit edenler tekbir getirerek zafer nidaları ile dolaştılar. Menemen Belediyesi’ni hile, hurda ile alanlar da yine tekbir getirerek belediyeyi teslim aldılar” sözlerine Cumhur ittifakının İzmir il başkanlarından sert tepki geldi.