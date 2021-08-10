  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam CHP'li İzmir İl Başkanı Deniz Yücel haddini aştı! İslam'a saldırdı

    CHP'li İzmir İl Başkanı Deniz Yücel haddini aştı! İslam'a saldırdı

    Giriş Tarihi: 10.08.2021, 12:45

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel’in, "Kubilay’ın başını keserek şehit edenler tekbir getirerek zafer nidaları ile dolaştılar. Menemen Belediyesi’ni hile, hurda ile alanlar da yine tekbir getirerek belediyeyi teslim aldılar” sözlerine Cumhur ittifakının İzmir il başkanlarından sert tepki geldi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CHP'li İzmir İl Başkanı Deniz Yücel haddini aştı! İslam'a saldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Seydikemer'de orman yangını
    Seydikemer'de orman yangını
    İşsizlik rakamları açıklandı
    İşsizlik rakamları açıklandı
    Dikiş makinesi sesine sinirlendi katil oldu!
    Dikiş makinesi sesine sinirlendi katil oldu!
    Köyceğiz yangınında 13. gün! İşte bölgedeki son durum
    Köyceğiz yangınında 13. gün! İşte bölgedeki son durum
    30 ilde tarihi eser operasyonu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk
    30 ilde tarihi eser operasyonu! Cumhuriyet tarihinde bir ilk
    Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi!
    Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi!
    Seydikemer'de orman yangını
    Seydikemer'de orman yangını
    Köyceğiz yangınında 13. gün! İşte bölgedeki son durum
    Köyceğiz yangınında 13. gün! İşte bölgedeki son durum
    Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi!
    Uşak'ta yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar! İşte orman yangınlarında son durum!
    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den flaş açıklamalar! İşte orman yangınlarında son durum!
    Çanakkale’de sardalyanın kilosu 80, tanesi ise 3 lira oldu
    Çanakkale’de sardalyanın kilosu 80, tanesi ise 3 lira oldu
    Denizli'de feci kaza: Emekli öğretmen hayatını kaybetti
    Denizli'de feci kaza: Emekli öğretmen hayatını kaybetti