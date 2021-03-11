CHP'li Muharrem Erkek'ten 'Ekoturizm' adı altında ağaç katliamı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/chpli-muharrem-erkekten-ekoturizm-adi-altinda-agac-katliami" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale'de 400 ağacın kesileceği iddiası vatandaşlardan büyük tepki topladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in 'Ekoturizm' adı altında ağaç katliamı yapacağı iddia edildi. İçerisinde 350-400 adet ve 10-15 yaşlarında çam fıstığı ağacı bulunan kendi arazisine İmar İzni alabilmek için Çanakkale Özel İdaresi İl Genel Meclisine başvuruda bulunduğu öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.