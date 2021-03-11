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    CHP'li Muharrem Erkek'ten 'Ekoturizm' adı altında ağaç katliamı!

    Giriş Tarihi: 11.03.2021, 15:19

    Çanakkale'de 400 ağacın kesileceği iddiası vatandaşlardan büyük tepki topladı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek'in 'Ekoturizm' adı altında ağaç katliamı yapacağı iddia edildi. İçerisinde 350-400 adet ve 10-15 yaşlarında çam fıstığı ağacı bulunan kendi arazisine İmar İzni alabilmek için Çanakkale Özel İdaresi İl Genel Meclisine başvuruda bulunduğu öğrenildi. Detayları A Haber muhabiri Vedat Sezer aktardı.

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