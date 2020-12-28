  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam CHP’nin ahlaksız teklifi Muğla’yı karıştırdı

    CHP’nin ahlaksız teklifi Muğla’yı karıştırdı

    Giriş Tarihi: 28.12.2020, 11:14

    Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, CHP’li bir Muğla milletvekilinin kendisine arayıp davadan vazgeçmesini istediğini söyledi. Büyük tepki çeken çirkin teklif CHP’li vekiller tarafından yalanlanırken, baba Gültekin o ismi 4 Ocak’taki duruşmada açıklayacağını duyurdu.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    CHP’nin ahlaksız teklifi Muğla’yı karıştırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    2021 asgari ücret belli oldu!
    2021 asgari ücret belli oldu!
    Yeni asgari ücret için karar günü! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
    Yeni asgari ücret için karar günü! Asgari ücret zammı ne kadar olacak?
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. yeni bölüm fragmanı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. yeni bölüm fragmanı
    Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı!
    Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı!
    İşte yeni yılın ilk dizisi Akıncı yeni fragmanı
    İşte yeni yılın ilk dizisi Akıncı yeni fragmanı
    Maske için uyaran polise saldırdı!
    Maske için uyaran polise saldırdı!
    Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı!
    Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarısı! İzmir'de hava nasıl olacak?
    İşte yeni yılın ilk dizisi Akıncı yeni fragmanı
    Akıncı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! İşte yeni yılın ilk dizisi Akıncı yeni fragmanı
    Maske için uyaran polise saldırdı!
    Taksim kısıtlama zamanı gezen turist, polise saldırdı! İşte o anlar
    İzmir hafta sonu kısıtlaması ile sessizliğe büründü
    İzmir hafta sonu kısıtlaması ile sessizliğe büründü
    Elazığ'da 5,3'lük deprem!
    Elazığ'da 5,3'lük deprem!
    Ters şeritten giderken polisten kaçtı, yakalanınca ağlamaya başladı
    Ters şeritten giderken polisten kaçtı, yakalanınca ağlamaya başladı