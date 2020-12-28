CHP’nin ahlaksız teklifi Muğla’yı karıştırdı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/chpnin-ahlaksiz-teklifi-muglayi-karistirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla’da Cemal Metin Avcı tarafından vahşice öldürülen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin, CHP’li bir Muğla milletvekilinin kendisine arayıp davadan vazgeçmesini istediğini söyledi. Büyük tepki çeken çirkin teklif CHP’li vekiller tarafından yalanlanırken, baba Gültekin o ismi 4 Ocak’taki duruşmada açıklayacağını duyurdu.