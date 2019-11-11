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CHP'nin delege seçimlerinde kadına şiddet!

Giriş Tarihi: 11.11.2019, 09:14

İzmir'de mahalle delegelerinin belirlenmesi için CHP’nin yaptığı seçimlerde parti içi kavgalar sürüyor. İki listenin yarıştığı Karşıyaka Alaybey Mahallesi’nde, gruplar arasında çıkan kavgada, Emine Yorgun Ata adlı partili darp edildi.

Şiddet-darp-tehdit CHP'den sorulur!

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