Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp yurt dışına kaçtıktan sonra 2 ay önce tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ‘ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan ilk kez mahkeme salonuna getirildi. Duruşmada 4 sayfalık yazılı savunmasını okuyan sanık Aydın, ‘Ben asla olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermedim’ diyerek kendini savundu.
Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, hakim karşısında! Kendini böyle savundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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