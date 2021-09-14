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    Yeniasır TV Yaşam Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, hakim karşısında! Kendini böyle savundu

    Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, hakim karşısında! Kendini böyle savundu

    Giriş Tarihi: 14.09.2021, 11:29

    Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp yurt dışına kaçtıktan sonra 2 ay önce tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ‘ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan ilk kez mahkeme salonuna getirildi. Duruşmada 4 sayfalık yazılı savunmasını okuyan sanık Aydın, ‘Ben asla olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermedim’ diyerek kendini savundu.

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