Çiftlik Bank kurucusu 'Tosuncuk' Mehmet Aydın, hakim karşısında! Kendini böyle savundu

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Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırıp yurt dışına kaçtıktan sonra 2 ay önce tutuklanan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ‘ın yargılanmasına başlandı. İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Aydın, Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’ndan ilk kez mahkeme salonuna getirildi. Duruşmada 4 sayfalık yazılı savunmasını okuyan sanık Aydın, ‘Ben asla olmayan bir şeyi olmuş gibi göstermedim’ diyerek kendini savundu.