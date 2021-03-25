Afyonkarahisar'da, sipariş ettiği çiğ köftenin 'acılı' olduğu gerekçesiyle iş yeri çalışanını darbeden tutuksuz sanık G.Ş hakkında kabul edilen iddianamede, müştekiye karşı saldırıda kullanılan 'çiğ köfte dürümü'n silah sayılması istendi.
Çiğ köfte acılı diye çalışana saldırmıştı! O saldırgan için istenen ceza belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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