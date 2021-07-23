İstanbul Eyüpsultan'da 1 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına neden oldukları iddiasıyla aranan 5 şüpheli, İzmir'in Bornova ilçesinde yakalandı. Zanlıların bulunduğu otomobilde çanta içerisinde 80 bin lira ele geçirildi.
Cinayet zanlıları bir çanta dolusu parayla İzmir'de yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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