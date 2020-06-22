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    Çin'de köpek eti festivali tüm tepkilere rağmen başladı

    Giriş Tarihi: 22.06.2020, 14:03

    Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ilk ortaya çıktığı Çin'de 10 gün sürecek köpek eti festivali yasaklara ve tepkilere rağmen başladı. Festival kapsamında köpeklerin katledildiği o görüntüler ise tepkilere yol açtı.

    Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Yulin kentinde her yıl düzenlenen ve 10 gün sürecek "Liçi ve Köpek Eti Festivali" (Lychee and Dog Meat Festival) dün itibariyle başladı. Koronavirüs salgınına rağmen, köpeklerin katledilip kazanlarda pişirilme görüntüleri sosyal medyadan tepkilere neden oldu. Çin'in Guangksi bölgesinde Yulin kentinde her yıl 21 Haziran ve 30 Haziran arasında köpeklerin etlerini yeme festivalinden çirkin görüntüler sosyal medyada yayılmaya başladı.

    SALGINA RAĞMEN DERS ALINMIYOR
    Çinli uzmanlar, köpek eti yemenin sağlık riski oluşturacağını ve koronavirüs salgının devam ettiği bugünlerde böyle bir riskin alınmaması konusunda uyarılarda bulundu. Uzmanlar, köpek ve kedi etinin tüketimine ilişkin çıkarılan yasağın caydırıcı olması gerektiği konusunda Pekin yönetimine çağrıda bulunuyor.

    KÖPEK ETİ TİCARET HACMİ 15 MİLYON DOLAR
    Çin'de her yıl düzenlenen festivalde, ülkenin her yerinden Yulin kentine gelen köpek eti tüccarları 10 gün boyunca bölgede köpek eti satıyor. Sadece bu festival için köpek eti ticaret hacminin, 15 milyon dolarları bulduğu ifade edildi.

    DHA

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