Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ederken Çin'den dünyayı korkutan yeni bir haber yayıldı. Bilim insanları, dünya çapında salgın olabilme ihtimali olan yeni bir virüs türü keşfetti.
Çin'den korkutan haber! Koronavirüs bitmeden yeni virüs ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.