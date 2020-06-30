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    Yeniasır TV Yaşam Çin'den korkutan haber! Koronavirüs bitmeden yeni virüs ortaya çıktı

    Çin'den korkutan haber! Koronavirüs bitmeden yeni virüs ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 30.06.2020, 11:15

    Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile mücadele devam ederken Çin'den dünyayı korkutan yeni bir haber yayıldı. Bilim insanları, dünya çapında salgın olabilme ihtimali olan yeni bir virüs türü keşfetti.

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