Çok sevdiği aracının farklı renklerinden 17 tane aldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/cok-sevdigi-aracinin-farkli-renklerinden-17-tane-aldi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de yaşayan 58 yaşındaki Ahmet Aklam, aynı marka ve model olan 17 adet otomobili 14 yıldır koleksiyon olarak topladığını ve 2 aracını ise gösteri ve yarışlarda kullandığı, gözü gibi baktığı otomobillerin ilk defa kapılarını gazetecilere açtı. Türkiye’de belirli sayıda kalan otomobilleri için kendisine özel yüzüğünü dahi yaptırdığını ve bu zamanda kadar başka hiçbir yüzük takmadığını anlattı.