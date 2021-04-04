İzmir'in Çiğli ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken eğlence mekanına polis tarafından baskın yapıldı. Baskında, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve koronavirüs kurallarına uymayan 22 kişiye ve iş yerine toplam 110 bin 260 lira para cezası kesildi.
Çok yüksek riskli iller arasındaki İzmir'de koronavirüs baskını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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