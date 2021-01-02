Covid-19 hastasına hastanede doğum günü sürprizi

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Alaşehir Devlet Hastanesi’nde Covid-19 tedavisi gören Halit Samanlı’ya nöbetçi hemşireler tarafından doğum günü sürprizi yapıldı. Tedavi gördüğü odada ellerindeki pastayla hemşireleri gören Samanlı çok mutlu olduğunu belirterek sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Alaşehir Devlet Hastanesi Covid-19 Servisinde tedavi gören Halit Samanlı'nın 1 Ocak günü 55 yaşına girdiğini öğrenen nöbetçi hemşireler, dün gece doğum günü pastası ile doğum gününü kutlayarak, moral verdi. Halit Samanlı'nın oğlu Mesut Samanlı ise doğum günü kutlamasını cep telefonu ile çekerek, sosyal medyada paylaştı. Sosyal medyada yapılan paylaşım kısa sürede çok beğeni aldı.



Korona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının ardından 18 Aralık'ta hastaneye yatırılan ve tedavisine başlanan Halit Samanlı normal tedavisi devam ederken, yanında refakatçi olarak kalan 14 yaşındaki oğlu Mesut Samanlı, nöbetçi hemşirelere, babasının 1 Ocak günü doğum günü olduğunu söyledi. Hemşireler de, bunun hasta için bir moral olabileceğini belirterek, dün gece hasta Halit Samanlı'nın yattığı odaya pasta ile girerek, doğum gününü kutladı. Sürpriz karşısında şaşkına dönen 7 Çocuk babası Halit Samanlı doğum günü pastasını üfleyerek, hemşirelere teşekkür etti ve mutluluğunu dile getirdi.





"HASTALARIN TEDAVİ YANINDA MORALE DE İHTİYACI VAR"

Alaşehir Devlet Hastanesi Covid Servisinde nöbet tutan hemşire Tülay Yaman, "Bizler hastalara normal tedavilerinin yanında psikolojik destek amacıyla morallerinin yüksek tutabilmeleri için, hastalarımızla sohbet ediyor, değişik etkinlikler de yapıyoruz. Çünkü hastaların tedavinin yanında moral desteğine de ihtiyaçları var. 2021 yılının bu ilk gününde hastamızın doğum günü olduğunu öğrendik. Hastamızın oğlu bizden rica etti, 'Pastamızı getirebilir misiniz, hemşire hanım' diye, biz de geçirmiş olduğumuz zorlu sıkıntılı dönemde bir nebze de olsa moral olur diye bu güzel olaya dahil olduk. Amacına ulaştıysa ne mutlu bize" dedi.





Korona virüs tedavisi gören Halit Samanlı ise, "Korona virüs hastası olarak 18 Aralık günü hastaneye yattım. Hastanede doktor, hemşire ve yardımcı personeller bana çok iyi baktı. İlaçlı tedavinin yanında moral vererek sürekli destek verdiler. Şu anda sağlığım çok iyi inşallah en kısa zamanda taburcu olacağım. Bizlere burada olduğu gibi tüm Türkiye'de sürekli destek veren tüm sağlık personellerine çok teşekkür ederiz, bugün de bana sürpriz yaparak, doğum günümü kutladılar, beni çok mutlu ettiler. Teşekkür ederim, Allah razı olsun" diyerek duygularını dile getirdi.