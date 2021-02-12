Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize'de adını taşıyan üniversitede ek fakülte binası açılışında konuştu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/cumhurbaskani-erdogan-rizede-adini-tasiyan-universitede-ek-fakulte-binasi-acilisinda-konustu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de adını taşıyan üniversitede ek fakülte binası açılışında çok önemli açıklamalarda bulundu. Muhalefetin kendi ülkesinin felaketinden haz duyacak yapısına dikkat çeken Erdoğan "Bunların dünyada tek örneği bizde" dedi. Ayrıca hedeflerle ilgili algı operasyonları yapmak isteyen çevrelere de "Biz bunların hepsine ulaşacağız" diyerek cevap verdi.