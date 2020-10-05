Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde dış ilişkiler, koronavirüs ve yüz yüze eğitim var

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Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanıyor. Toplantıda öncelikli gündem; Doğu Akdeniz'deki ve Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki gelişmeler ile koronavirüsle mücadele olacak. Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili alınan tavsiye kararını da kabineye sunacak.