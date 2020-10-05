  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde dış ilişkiler, koronavirüs ve yüz yüze eğitim var

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde dış ilişkiler, koronavirüs ve yüz yüze eğitim var

    Giriş Tarihi: 05.10.2020, 10:12

    Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanıyor. Toplantıda öncelikli gündem; Doğu Akdeniz'deki ve Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki gelişmeler ile koronavirüsle mücadele olacak. Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili alınan tavsiye kararını da kabineye sunacak.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde dış ilişkiler, koronavirüs ve yüz yüze eğitim var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de hurdalık alanda korkutan yangın
    İzmir’de hurdalık alanda korkutan yangın
    Manisa'da katliam gibi kaza! Otomobil aralarına daldı, çoğu hayatını kaybetti
    Manisa'da katliam gibi kaza! Otomobil aralarına daldı, çoğu hayatını kaybetti
    İzmir'de olaylı gece! Komşu kavgasında kan aktı
    İzmir'de olaylı gece! Komşu kavgasında kan aktı
    Azerbaycan'daki saldırı sırasında Atv Haber oradaydı
    Azerbaycan'daki saldırı sırasında Atv Haber oradaydı
    Sağlık Bakanlığı 4 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı
    Sağlık Bakanlığı 4 Ekim koronavirüs tablosunu açıkladı
    İbrahimov'un şehit olduğu bölge kurtarıldı
    İbrahimov'un şehit olduğu bölge kurtarıldı
    İzmir’de hurdalık alanda korkutan yangın
    İzmir’de hurdalık alanda korkutan yangın
    Manisa'da katliam gibi kaza! Otomobil aralarına daldı, çoğu hayatını kaybetti
    Manisa'da katliam gibi kaza! Otomobil aralarına daldı, çoğu hayatını kaybetti
    İzmir'de olaylı gece! Komşu kavgasında kan aktı
    İzmir'de olaylı gece! Komşu kavgasında kan aktı
    İzmir'de ilginç kaza! Böyle olay milyonda bir olur
    İzmir'de ilginç kaza! "Böyle olay milyonda bir olur"
    Karşıyaka'dan korkutan görüntüler! İzmirli gencin söyledikleri 'pes' dedirtti: Virüse inanmıyorum
    Karşıyaka'dan korkutan görüntüler! İzmirli gencin söyledikleri 'pes' dedirtti: Virüse inanmıyorum
    Öyle bir şey çaldı ki... Kameralara böyle yakalandı
    Öyle bir şey çaldı ki... Kameralara böyle yakalandı