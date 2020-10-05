Son dakika... Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün toplanıyor. Toplantıda öncelikli gündem; Doğu Akdeniz'deki ve Azerbaycan-Ermenistan cephe hattındaki gelişmeler ile koronavirüsle mücadele olacak. Bakan Koca, yüz yüze eğitimle ilgili alınan tavsiye kararını da kabineye sunacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor! Gündemde dış ilişkiler, koronavirüs ve yüz yüze eğitim var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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