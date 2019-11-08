Dalgıçlar ölü caretta caretta görüntüledi

Muğla'nın Fethiye ilçesi başta olmak üzere, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ilçelerinde dalış yapanların en çok merak ettiklerinin başında deniz kaplumbağaları geliyor. Bir teknenin motoru tarafından parçalandığı düşünülen ölü caretta carettayla karşılaşan dalgıçlar, koruma altında olan bu deniz kaplumbağalarının korunması için önlem alınması gerektiğini belirtti.Türkiye'nin en önemli dalış noktalarının bulunduğu Muğla'da, dalmak isteyenlerin en çok merak ettiği su altı canlılarının başında kaplumbağalar geliyor. Ortaca ilçesine bağlı Dalyan'da bulunan dalış noktalarında bolca rastlanan caretta caretta ve yeşil kaplumbağalar yeni dalgıçların yoğun ilgisini çekiyor. Dalış Eğitmeni Erhan Öztürk'ün geçen 30 Ekim'deki eğitimlerine katılan dalgıçlar, bu sevimli deniz canlıları ile bol bol fotoğraf çektiriyor.
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