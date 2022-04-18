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    Yeniasır TV Yaşam Dalyan kanalının rengi değişti

    Dalyan kanalının rengi değişti

    Giriş Tarihi: 18.04.2022, 11:07

    Muğla'nın Ortaca ilçesi Dalyan Mahallesi'nde drenaj kanalında yapılan temizlik çalışmaları sırasında Dalyan kanalına karışan çamur ve sazlıklar, kanalın rengini değiştirdi. Bir ucu da dünyaca ünlü İztuzu plajı ile birleşen Dalyan'da, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin görevini tam olarak yapamamasından dolayı o görevi şu an itibariyle Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) üstlenmiş durumda. Dalyan kanalına çevreden akıntılarla gelen sazlıklar ve çeşitli atıklar Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO) personeli tarafından toplandı. DALKO Başkanı Arif Yalılı, kanalların içindeki bütün atıkların temizledikleri alana dolduğuna işaret ederek, temizliğin kanalların önünde tedbir alınarak yapılması gerektiğini dile getirdi.

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