Datça'da 5,5’lik deprem! Uzman isimden önemli uyarı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/datcada-55lik-deprem-uzman-isimden-onemli-uyari" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 ve 3,7 büyüklüğünde ve saat 07.31'de 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Peş peşe yaşanan depremler vatandaşları tedirgin etti. Peki bölgede yeni depremler bekleniyor mu? Yaşanan depremler neyin habercisi? Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Datça'da yaşanan depremle ilgili A Haber'de açıklamalarda bulundu. Ersoy, "Burası çok kritik bir yer. Burada daha büyük depremler olabilir ve her an olabilir." dedi.