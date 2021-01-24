Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/datcada-balikci-teknesi-alabora-oldu-4-balikci-kurtuldu-1-kisi-kayip" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Datça ilçesinde, içerisinde 5 balıkçının bulunduğu tekne alabora oldu. Teknedeki 4 balıkçı kendi imkanları ile kurtulurken, 36 yaşındaki Yankı Kocabaş denizde kayboldu. Kayıp balıkçıyı havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.