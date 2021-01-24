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    Yeniasır TV Yaşam Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp

    Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp

    Giriş Tarihi: 24.01.2021, 15:21

    Muğla'nın Datça ilçesinde, içerisinde 5 balıkçının bulunduğu tekne alabora oldu. Teknedeki 4 balıkçı kendi imkanları ile kurtulurken, 36 yaşındaki Yankı Kocabaş denizde kayboldu. Kayıp balıkçıyı havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.

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