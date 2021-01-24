Muğla'nın Datça ilçesinde, içerisinde 5 balıkçının bulunduğu tekne alabora oldu. Teknedeki 4 balıkçı kendi imkanları ile kurtulurken, 36 yaşındaki Yankı Kocabaş denizde kayboldu. Kayıp balıkçıyı havadan ve denizden arama çalışmaları sürüyor.
Datça'da balıkçı teknesi alabora oldu: 4 balıkçı kurtuldu, 1 kişi kayıp haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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