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    Yeniasır TV Yaşam Datça'da orman yangını! Tahliye çalışmaları başladı

    Datça'da orman yangını! Tahliye çalışmaları başladı

    Giriş Tarihi: 13.07.2022, 15:12

    Muğla'nın Datça ilçesi Mesudiye Mahallesi Radar mevkiinde saat 12.30 sıralarında orman yangını meydana geldi.Yangına çok sayıda kara ve hava gücü sevk edilirken; alevlere 9 helikopter ve 5 uçak ile havadan, 20 arazöz, 9 su tankeri ve 3 dozer ve çok sayıda orman ve itfaiye personeli ile de karadan müdahale ediliyor. Datça çok rüzgar alan bir bölge olduğu için alevler hızla yayılıyor. Son dakika bilgisine göre Döşeme Mahallesi yangın bölgesine yakın olduğu ve tehdit altında olduğu için tahliye çalışmaları başladı. A Haber'den Vural Efecik son durumu aktardı.

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