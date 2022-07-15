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    Yeniasır TV Yaşam Datça'daki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

    Datça'daki kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

    Giriş Tarihi: 15.07.2022, 18:03

    Muğla'nın Datça ilçesinde, işlettiği Tekel bayisinde kavga ettiği kişiler tarafından kalbinden bıçaklanan Erhan Okur'un (42) hayatını kaybettiği, kayınbiraderi Mustafa Geremeli'nin (38) ise karnından yaralandığı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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    Muğla'nın Datça ilçesindeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Tekel bayinin önünde durup, otomobilden inen H.T. (20), S.A. (31), T.H.T.'nin (21) alışveriş için girdikleri bayiden çıkarken, kapının önünde Okur ile yaşadıkları tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ve bıçaklanan Okur'un yere yığıldığı anlar yer aldı.



    SESLERİ DUYUP GELEN KAYINBİRADERİNİ DE BIÇAKLAMIŞLAR
    Tekel bayinin yakınındaki Okur'un kayınbiraderi Mustafa Geremeli'nin ise kavga seslerini duyması üzerine olay yerine geldiği öğrenildi. Okur'u yerde kanlar içerisinde gören ve 3 şüpheli ile karşılaşan Geremeli'nin de bu sırada karnından bıçaklandığı belirtildi. Tedavisi için Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Geremeli'nin Muğla Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.



    ŞÜPHELİLER OLAYDAN 8 DAKİKA SONRA YAKALANDI
    İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Tekel bayisine geldikleri otomobille olay yerinden kaçan ve Datça'ya tatil için geldikleri öğrenilen şüphelileri yakalamak için MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, kaçmaya çalışan H.T., S.A. ve T.H.T.'yi olaydan 8 dakika sonra ilçe çıkışındaki bir akaryakıt istasyonunda yakaladı. Güvenlik kamerası görüntülerini de inceleyen ekipler Okur'u bıçaklayarak öldüren şüphelinin H.T. olduğunu belirledi. Şüphelilerin polisteki işlemleri sürüyor.

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