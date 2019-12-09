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David Datuna, duvara bantlanmış 120 bin dolarlık muzu yedi

Giriş Tarihi: 09.12.2019, 11:01

ABD'nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan'ın 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muz' eserini, David Datuna kameralar önünde yedi. Görüntüleri Instagram hesabından paylaşan David Datuna 'Bu eser çok lezzetliydi' dedi.

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