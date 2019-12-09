ABD'nin Miami kentinde sanatçı Maurizio Cattelan'ın 120 bin dolara satılan 'duvara bantlanmış muz' eserini, David Datuna kameralar önünde yedi. Görüntüleri Instagram hesabından paylaşan David Datuna 'Bu eser çok lezzetliydi' dedi.
David Datuna, duvara bantlanmış 120 bin dolarlık muzu yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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