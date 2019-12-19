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Dehşete düşüren anlar! Otomobilin çarptığı genç metrelerce havaya savrulup yere düştü

Giriş Tarihi: 19.12.2019, 13:35

Antalya'nın Manavgat ilçesinde dershaneye gitmek için beklerken minibüsün gelmesiyle aniden yola fırlayan genç, ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, aracın metrelerce havaya fırlattığı genç ağır yaralandı. İşte o anlar...

Kaza Çağlayan Mahallesi Hastane Caddesi Şelale yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre üniversite sınavına hazırlanan Burak Öztürk isimli genç, dershaneye gitmek için yol kenarında beklemeye başladı. Yolun karşısına minibüsün gelmesiyle birlikte aniden yola fırlayan gence, Manavgat istikametinden Şelale istikametine gitmekte olan S.A.'nın kullandığı 07 AGG 165 plakalı ticari araç çarptı. Aracın çarpmasıyla birlikte metrelerce havaya savrulan ve asfalta düşen genç ağır yaralandı. İlk müdahale olay yerinde 112 sağlık ekibi tarafından yapılan Burak Öztürk Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan genç, Antalya'ya sevk edildi.

Kazayı duyarak hastaneye gelen Burak Öztürk'ün ailesi ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldular.

İHA

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