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    Yeniasır TV Yaşam Demet Akalın 'Uşak Gazisi' oldu

    Demet Akalın 'Uşak Gazisi' oldu

    Giriş Tarihi: 05.09.2022, 13:51

    Ünlü şarkıcı Demet Akalın Uşak'ın kurtuluşunun 100. yılı için sahne aldı. Şarkıcı, sahnede talihsiz bir kaza geçirdi. Şarkı söylemek için sahneden inip geri çıkmaya çalışan Demet Akalın, yere düştü. İlk müdahaleyi Okan Kurt yaptı. Demet Akalın kaza sonrası kendisini 'Uşak Gazisi' ilan etti.

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    Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100.senesine özel düzenlenen konserler Demet Akalın konseriyle son buldu. Binlerce hayranının takip ettiği konserde Akalın saatler 21.30'u gösterdiğinde sahne aldı. En sevilen şarkılarını seslendiren Demet Akalın sahneden inip vatandaşların yanına giderek şarkılarına orada devam etti. Çok sayıda vatandaşla fotoğraf da çektiren Pop Yıldızı Akalın sahneye yürüdüğü esnada ayağı takılarak yere düştü. Güvenliklerin hızlı müdahalesiyle hemen yerden kaldırılan şarkıcıya sahneye çıktığı anda yaralandığı bacağına eşi Okan Kurt pansuman yaptı. Sonrasında konserine devam eden Akalın, şarkılarının ardından yaptığı konuşmada "Uşak gazisi oldum" dedi.

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