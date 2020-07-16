Sevgilisine şiddet uyguladığı iddia edilen, Ünlü oyuncu Ozan Güven hakkında, 13.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava dosyasına, Deniz Bulutsuz'un olay gecesi çıplak ayakla Ozan Güven'in evinden kaçış görüntüleri de girdi. Ortaya çıkan görüntülerde Bulutsuz'un peşinden giden kişinin Güven'in şoförü olduğu iddia ediliyor.
Deniz Bulutsuz, sevgilisi Ozan Güven'in şiddetinden yalın ayakla evden kaçarak kurtulmaya çalıştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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