Denizli İnceğiz Kanyonu'nda kuraklık!

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Denizli'nin doğa harikası İnceğiz Kanyonu'nun suyu çekildi. Kanyon, 6 kilometre uzunluğa ve 380 metre yüksekliğe sahip. Kıvrımlı yapısıyla Norveç fiyortlarını andıran kanyona gelen ziyaretçiler, son hali karşısında hayal kırıklığı yaşadı. Aydın, Muğla ve Denizli sınırında bulunan kanyonun kuruma nedeni araştırılmaya başlandı. Peki bu kuraklığın nedeni ne? A Haber Muhabiri Ata Gündüz Kurşun konu hakkında bilgi verdi. Kanyonun kuruma nedeni olarak mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık baş etki olarak ön plana çıkıyor. Aynı zamanda çevredeki bilinçsiz sulamada bu kurumanın etkileri arasında yer aldı. İşte diğer detaylar!