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    Denizli'de 17 mahalleye şap karantinası

    Giriş Tarihi: 13.05.2020, 14:24

    Denizli'nin Honaz ilçesinde, bir inekte şap hastalığı tespit edilmesi üzerine 17 mahallede karantina kararı alındı.

    Honaz ilçesi Kızılyer Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir inekten alınan numune, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından laboratuvara gönderildi. Yapılan testler sonucu inekte şap hastalığı bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Kızılyer ve ilçedeki 16 mahalle karantina altına alındı. İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya bölgede başıboş gezen ve riskli görülen hayvanların aşılandığını belirtti. İlçede gereken tüm tedbirlerin alındığını belirten Erkaya, "Bir inekte çıkan şap hastalığı nedeniyle 17 mahallede hayvan alım ve satımını durdurma kararı alındı. Buralarda daha önceden aşı yapılmıştı. Yeni bir hastalık görülmemesi durumunda yaklaşık 1 ay sonra alım satımların yeniden başlayacağını düşünüyoruz" dedi.

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