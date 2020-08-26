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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de acı olay! Banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

    Denizli'de acı olay! Banyoda düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

    Giriş Tarihi: 26.08.2020, 09:15

    Denizli’de, yaşlı adam evinde duş aldığı sırada banyoda düştü. Aile üyelerini durumu fark etmesi üzerine eve gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen yaşlı adam hayatını kaybetti.

    Denizli'de, 65 yaşında bir kişi duş almak için girdiği belirtilen evinin banyosunda ölü bulundu.

    Alınan bilgiye göre, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Lozan Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında ailesiyle yaşayan Mustafa Kayalı, duş almak için girdiği banyodan bir daha çıkmadı.

    Kayalı'yı yerde kanlar içinde bulan yakınları, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri Kayalı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kayalı'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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