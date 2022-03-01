Denizli'de akılalmaz olay! Köpeği motora bağlayıp sürükledi açıklaması ise 'pes' dedirtti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yasak ırk olan köpeğini motosiklete bağlayarak sürükleyen bir kişinin kendini görüntüleyen gazetecilere yaptığı açıklama 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Hakaretlerini sürdürmeye devam eden ve kamerayı tokatlayan sürücü, daha sonra iple bağlayıp sürüklediği köpeğiyle trafikte ilerlemeye devam etti.
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