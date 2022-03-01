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    Yeniasır TV Yaşam Denizli'de akılalmaz olay! Köpeği motora bağlayıp sürükledi açıklaması ise 'pes' dedirtti

    Denizli'de akılalmaz olay! Köpeği motora bağlayıp sürükledi açıklaması ise 'pes' dedirtti

    Giriş Tarihi: 01.03.2022, 13:09

    Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yasak ırk olan köpeğini motosiklete bağlayarak sürükleyen bir kişinin kendini görüntüleyen gazetecilere yaptığı açıklama 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Hakaretlerini sürdürmeye devam eden ve kamerayı tokatlayan sürücü, daha sonra iple bağlayıp sürüklediği köpeğiyle trafikte ilerlemeye devam etti.

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    VİDEO DEVAM EDİYOR
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