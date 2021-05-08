Denizli’de kontrol noktasından kaçan ehliyetsiz sürücünün, polisi peşine taktığı 15 kilometrelik kovalamacası aksiyon filmlerini aratmadı. Yakalanmamak için tehlikeli manevralar yapan ve hatta polisleri oyalama için arkadaşını dağ başında bırakıp kaçmaya devam eden genç, çıkmaz sokağa girip samanlığa dalınca beklenen son kaçınılmaz oldu.
Denizli'de aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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