Denizli'de aksiyon filmlerini aratmayan kovalamaca

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/denizlide-aksiyon-filmlerini-aratmayan-kovalamaca" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Denizli’de kontrol noktasından kaçan ehliyetsiz sürücünün, polisi peşine taktığı 15 kilometrelik kovalamacası aksiyon filmlerini aratmadı. Yakalanmamak için tehlikeli manevralar yapan ve hatta polisleri oyalama için arkadaşını dağ başında bırakıp kaçmaya devam eden genç, çıkmaz sokağa girip samanlığa dalınca beklenen son kaçınılmaz oldu.