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Denizli'de alkollü araç sürücüsü polis memurunun şehit olmasına neden oldu

Giriş Tarihi: 15.10.2019, 09:53

Denizli’de alkollü araç sürücüsünün kullandığı otomobille çarpışan polis aracında yaralanan polis memurlarından 49 yaşındaki Yücel Başpınar tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak şehit düştü.

Geçtiğimiz hafta sonu Pamukkale ilçesi Yunus Emre Mahallesi'nde devriye görevi icra eden ve polis memuru Süleyman T., idaresindeki 20 A 7551 plakalı polis aracı ile Aykut M., yönetimindeki ki 20 DM 567 plakalı otomobil, Barboros Caddesi Kavşağında çarpıştı. Kazada polis memurları Süleyman T. ve Yücel Başpınar ile otomobil sürücüsü Aykut M., yaralandı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, polis memuru Başpınar tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde kurtarılamayarak şehit düştü. Acı haberin gelmesinin ardından Başpınar'ın eşi ve yakınları fenalaşarak hüzne boğuldu.

SÜRÜCÜNÜN 1,33 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Başpınar'ın şehit olduğu kazaya neden olan ve olay günü yapılan incelemelerde 1,33 promil alkollü olduğu belirlenen Aykut M.'nin ise Başpınar'ın bugün bitkisel hayat girmesinin ardından savcılık talimatı ile tekrar gözaltına alındığı bildirildi.

Şehit polis memuru Yücel Başpınar için yarın Denizli İl Emniyet Müdürlüğü'nde cenaze töreni düzenleneceği belirtildi.

Evli ve iki çocuk babası olan Başpınar'ın naaşının yarın Afyonkarahisar'a gönderilmesinin beklendiği öğrenildi.

İHA

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